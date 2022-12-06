Игорь Маковский: в вопросах снижения уровня потерь электроэнергии мы достигли плановых показателей

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Игорь Маковский провел целевое совещание с директорами филиалов и профильными заместителями, где подвел итоги выполнения за 2022 год одной из стратегической целей Обществ – снижения уровня потерь электроэнергии.

Руководитель энергокомпаний подчеркнул, что прогнозируемый уровень потерь электроэнергии в сетях 0,4-10 кВ по обоим Обществам к концу года составит 14,4%, то есть на 3,8 пункта ниже 2018 года.

Энергокомпании в рамках выполнения задачи по снижению потерь активно внедряют инновационные инструменты автоматизации и аналитики отечественной разработки, а также проводят организационные изменения.

«Благодаря внедрению новейших инструментов и организационным изменениям мы уже сегодня экономим 5,6% от общих годовых затрат на потери. Как результат бережливого подхода к издержкам – мы сохранили положительную динамику наших основных показателей и продолжаем поддерживать на плановом уровне вектор развития компании, несмотря на вызовы современности», – подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»Игорь Маковский.