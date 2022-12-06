Губернатор Белгородской области примет участие в «Ёлке желаний»

В рамках акции «Ёлка желаний» любой белгородец может подарить новогодние подарки детям и пожилым людям. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В прямом эфире 5 декабря губернатора Белгородской области спросили, будет ли он в этом году принимать участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». Вячеслав Гладков положительно ответил на вопрос.

- Буду участвовать. Ёлок желаний много, в том числе в здании нашего правительства будет партийная елка. Постараюсь рассказать, мечту какого ребенка мне выпадет осуществить. Постараюсь сделать все, что в моих силах, и порадоваться вместе с ним, - сказал белгородский губернатор.

В рамках Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» любой белгородец может подарить новогодние подарки детям и пожилым людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В этом году заявки на участие принимаются до 10 декабря на сайте елкажеланий.рф.