В Белгороде проведут служебное расследование из-за срыва сроков строительства школ

Сдачу объекта могут задержать на полгода. фото: соцсети Вячеслава Гладкова.

Во время оперативного совещания 5 декабря министр строительства Оксана Козлитина выступила с докладом губернатору. Она сообщила, что в Белгороде и Старом Осколе не введут в эксплуатацию в этом году ряд объектов.

Так, по словам министра, не будет сдана школа в Старом Осколе, которая строится за счет средств регионального бюджета. С учетом благоустройства школу сдадут лишь к 1 июня 2023 года.

- Мне нужна ревизия договорных взаимоотношений, какие претензии финансового характера мы предъявляем к подрядной организации. Также необходимо служебное расследование в министерстве строительства о причинах несдачи данного объекта. Служебное расследование с докладом, - заявил Вячеслав Гладков.

Также под угрозой срыва сдача Центра образования № 1 в Белгороде. Козлитина сообщила, что на объекте могут не успеть завершить работы по чистовой отделке. Подрядчики уверяют, что дополнительные смены им не нужны и они все успеют.

- Мне нужно, чтобы претензии финансового характера были максимально в большом объеме. Если предприятие нам срывает соцобъект, они должны почувствовать наказание рублем. Нужно служебное расследование по министерству, почему объект находится под угрозой срыва — когда увидели, какие меры были предприняты, - сказал губернатор.