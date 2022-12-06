Эвакуированный из Харьковской области в Белгород ветеран отметил 99-летие

фото: Управление Росгвардии по Белгородской области.

Белгородские росгвардейцы поздравили с 99-летием ветерана Великой Отечественной войны Айказа Овсепяна. В июле этого года его вместе с дочерью военнослужащие эвакуировали из зоны боевых действий Харьковской области.

От имени руководства Управления Росгвардии по Белгородской области ветерану вручили подарки, цветы, торт и поздравительный адрес.

- Вы принадлежите к легендарному поколению победителей. Ваш подвиг всегда будет служить для подрастающего поколения нравственным ориентиром, а воспоминания, которыми вы щедро делитесь, помогают нам сохранить память, не потерять правду о Великой Отечественной войне. Желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни, - поздравила Айказа Аракеловича помощник начальника Управления Росгвардии по Белгородской области по взаимодействию со СМИ полковник полиции Ирина Бугаева.

Именинник поделился с гостями из Росгвардии своими фронтовыми воспоминаниями: «Я участвовал в боях за Кавказ, Сталинградской битве. После второго ранения был направлен в 952-й отдельный батальон связи. При штурме города Турда под непрерывным миномётным огнем устранил семь повреждений на линии связи, за что был награждён медалью «За отвагу». После было освобождение Венгрии, Чехословакии и Австрии. Победу встретил в австрийском городе Глайсдорф».