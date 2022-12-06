Жительница Белгородской области пожаловалась на холод в палатах старооскольской больницы

Во время прямого эфира к губернатору Вячеславу Гладкову обратилась оскольчанка, которая вместе с ребенком лежит в инфекционном отделении городской больницы Старого Оскола. Женщина уверяет, что в палатах по ночам холодно, как на улице. В итоге дети во время лечения дополнительно заболевают.

Глава региона согласился с информацией жительницы региона, поскольку, как выяснилось, в 2020 году в больнице сделали ремонт, но из-за ковида дети там не лежали. Причина, по которой после ремонта в отделении холодно, пока неизвестна.

Вячеслав Гладков обсудил проблему с главврачом больницы, ее постараются как-то решить. Но ремонт проводить пока не будут из-за времени года.

- Разговаривал с главным врачом старооскольской больницы, принимаются оперативные меры, которые, надеюсь, в основном эту проблему смогут решить. Но, конечно, ремонтные работы проводить сейчас, в зиму, физически невозможно. Попытаемся определенными превентивными способами сделать все, чтобы ее решить, - сказал губернатор.