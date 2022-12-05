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НовостиОбщество5 декабря 2022 14:57

Игорь Маковский поздравляет добровольцев «Энергия Добра» с Днем волонтера

День волонтера отмечается в России 5 декабря
Источник:kp.ru
фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Игорь Маковский поздравляет энергетиков из объединения «Энергия Добра» с Днем волонтера.

Напомним, День волонтера был учрежден Приказом Президента РФ Владимиром Путиным 5 декабря 2017 года. Распространение идей и ценностей добровольчества – одна из целей федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

«Энергия Добра» – это 470 энергетиков, готовых оказать бескорыстную поддержку, подарить заботу и внимание представителям старшего поколения, помочь в тяжелых ситуациях семьям сослуживцев.

- Энергетики исторически оказывали поддержку ветеранам отрасли и коллегам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Мы гордимся нашим волонтерским движением и будем дальше помогать активистам в их полезном и ценном деле, – подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.