Белгородские врачи получили общероссийскую премию «Навстречу жизни» им. В.И. Кулакова

Наши медработники сумели выявить у одного ребёнка редкое наследственного заболевание – синдром Картагенера. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Победу в номинации «Важен каждый ребенок» одержали специалисты областной клинической больницы Святителя Иоасафа – врач-неонатолог Ирина Фредриксен и заместитель главного врача по педиатрической помощи Наталия Гавришова. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Белгородские специалисты, используя методы проведения высокотехнологичного обследования новорождённых, сумели выявить у одного ребёнка редкое наследственного заболевание – синдром Картагенера. Это заболевание встречается в среднем у одного из 40000 человек. Оно имеет три основные формы: обратное расположение лёгких, обратное расположение сердца и лёгких, обратное расположение всех внутренних органов.

Диагностирование синдрома осложняется тем, что его симптомы схожи с проявлениями других заболеваний. Поэтому эффективное использование уже имеющихся методик для его диагностики – это не только серьёзный вклад в развитие региональной медицины, но и шанс на спасение жизни маленьких пациентов.