6 декабря в Белгородской области будет -16 градусов

Завтра, 6 декабря на территории региона ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от 11 до 16 градусов мороза, днем от -3 до -8 градусов. В Белгороде ночью от 11 до 13 градусов ниже ноля, днем – от -5 до -7 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращает внимание жителей и гостей области на соблюдение правил пожарной безопасности: не перегружайте электрические сети, следите за исправностью электропроводки, не оставляйте топящиеся печи без присмотра.

В морозы носите одежду из натуральной ткани и шерсти, а лучше всего приобрести специальную термоодежду. Обувь всегда должна быть сухой и свободной, чтобы не нарушалось кровообращение ступней ног.

Если у вас в семье есть любители рыбной ловли, напомните им, что выходить на неокрепший лёд в данное время опасно. Согласно замерам сотрудников ГИМС, на водохранилищах толщина льда составляет от 0 до 5 сантиметров, на реках – от 0 до 3 сантиметров, на закрытых прудах толщина от 5 до 7 сантиметров.

Водителям рекомендуют снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Управляя автомобилем, не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах, соблюдайте дистанцию.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8(4722) 39-99-99.