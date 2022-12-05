В 2023 году в Белгородской области очистят 50 водных объектов

В каждом муниципалитете региона прошли встречи, на которых определили, какие пруды и русла рек нуждаются в очистке в первую очередь. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

По итогам составлен перечень объектов, предложенных администрациями муниципальных образований к очистке в 2023 году. Планируется очистить 50 водоёмов. При этом семь из них – объекты, перенесённые с 2022 года на 2023 год из-за обилия ила и малого водопритока.

На очистку рек и прудов в Белгородской области на 2022-23 годы выделено более одного млрд рублей. Для проведения работ закупили два многофункциональных самоходных земснаряда. В этом году от грунта и водной растительности было очищено 65 участков водных объектов, более 417 тысяч кв. м акватории, что в два раза больше прогнозируемого объёма работ. По каждому объекту завершены общественные приёмки.

Работы по восстановлению прудов и рек Белгородской области будут продолжены и в последующие годы.