44-летний белгородец похитил детский велосипед и самокат

В одном из подъездов мужчина обнаружил детский велосипед и самокат. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В УМВД России по Белгороду обратилась жительница областного центра, которая сообщила о пропаже детского велосипеда и самоката. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 43-летний местный житель. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, мужчина ходил по подъездам в поисках наживы. В одном из них он обнаружил детский велосипед и самокат. Забрав их, мужчина скрылся. Сумма причиненного ущерба, по предварительным оценкам, составила более 5000 рублей. Похищенное злоумышленник продал неизвестному за 300 рублей, а вырученные деньги потратил.

В соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.