В Белгородской области построят круглогодичный этнографический лагерь

Будущий лагерь расположится на территория регионального парка «Ключи» в Прохоровском районе. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Основная идея – погружение в атмосферу поселения конца XVIII века с изучением народных промыслов, традиционной одежды, фольклорного наполнения и быта Белгородчины. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Будущий лагерь расположится на территория регионального парка «Ключи» в Прохоровском районе и станет продолжением развития существующей инфраструктуры. В состав парка уже входят этнографическая деревня Кострома, парк живой природы, пчёло-парк и другие виды активностей.

В подворьях лагеря дети смогут ознакомиться с полеводством, ведением домашнего хозяйства, пчеловодством. Общая площадь строений составит 1900 квадратных метров.