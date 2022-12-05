53 белгородца вылечились от коронавируса 4 декабря

Число госпитализированных растет второй день кряду после месячного падения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 55 человек заболели, а выздоровели – 53.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 163 911 пациентов, выздоровел – 161 201, умерли – 2 322. Сейчас из 97 госпитализированных семь человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Отметим, что число госпитализированных растет второй день кряду после месячного падения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 3 декабря в нашем регионе заболели 58 человек, а выздоровели – 62. А 2 декабря соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 64 к 56.