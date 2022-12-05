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НовостиЗдоровье5 декабря 2022 10:24

53 белгородца вылечились от коронавируса 4 декабря

Тем временем за минувшие сутки 55 человек заболели ковидом
Алексей СЕРГУНИН
Число госпитализированных растет второй день кряду после месячного падения.

Число госпитализированных растет второй день кряду после месячного падения.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 55 человек заболели, а выздоровели – 53.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 163 911 пациентов, выздоровел – 161 201, умерли – 2 322. Сейчас из 97 госпитализированных семь человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Отметим, что число госпитализированных растет второй день кряду после месячного падения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 3 декабря в нашем регионе заболели 58 человек, а выздоровели – 62. А 2 декабря соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 64 к 56.