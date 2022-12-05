Ранее судимый белгородец похитил нарды у собутыльников

В ОМВД России по Волоконовскому району обратился 49-летний местный житель. Мужчина рассказал полицейским, что работает дальнобойщиком. Уезжая в очередной рейс, он оставил на хранение соседу нарды ручной работы. Вернувшись, владелец узнал, что их похитили. Ущерб составил около пяти тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина.

По предварительным данным, злоумышленник был в гостях у соседа потерпевшего. Компания мужчин распивала алкоголь и играла в оставленные на хранение хозяину дома нарды. Когда алкоголь закончился, подозреваемый забрал настольную игру и, несмотря на замечания присутствующих, ушел. Похищенное он впоследствии обменял на спиртное. В настоящее время нарды изъяты, и в ближайшее время сотрудники полиции вернут их законному владельцу.

В соответствии с ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до четырех лет.