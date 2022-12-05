Белгородская область выполнит все соцобязательства перед жителями в 2023-м году

Поправки в региональный бюджет будут приняты после рассмотрения областной думой. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В бюджет 2022 года внесены поправки с учётом собственных налоговых и неналоговых доходов, а также межбюджетных трансфертов. Доходная часть бюджета была пересмотрена в сторону пополнения на 2,143 млрд рублей. Сейчас она оценивается в почти 135 млрд.

Но оценка динамики исполнения областного бюджета по доходам в 2022 году по сравнению с фактом 2021 года уменьшена на 23,5 млрд. Такая разница в поступлениях связана с падением доходов организаций металлургического комплекса в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом. При этом расходы бюджета в 2023 году составят почти 145 млрд рублей, что позволит продолжить выполнение всех взятых социальных обязательств перед белгородцами.

- Несмотря на беспрецедентные сокращения доходной части бюджета, мы не уменьшили объём социальных выплат, заработных плат или вводимых объектов. Пришлось предпринимать компенсирующие меры в рамках действующего законодательства, которые позволили найти компромиссные решения. Надеюсь, мы достойно пройдём эту сложную ситуацию, – подчеркнул Вячеслав Гладков.

Поправки в региональный бюджет будут приняты после рассмотрения Белгородской областной думой.