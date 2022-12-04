Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье4 декабря 2022 19:47

58 белгородцев заболели коронавирусом 3 декабря

Тем временем за минувшие сутки 62 человека победили ковид
Алексей СЕРГУНИН
Сейчас из 94 госпитализированных семь человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Сейчас из 94 госпитализированных семь человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 58 человек заболели, а выздоровели – 62.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 163 856 пациентов, выздоровели – 161 148, умерли – 2 322. Сейчас из 94 госпитализированных семь человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Отметим, что число госпитализированных выросло впервые за последний месяц.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 2 декабря в нашем регионе заболели 56 человек, а выздоровели – 64. А 1 декабря соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 61 к 53.