58 белгородцев заболели коронавирусом 3 декабря

Сейчас из 94 госпитализированных семь человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 58 человек заболели, а выздоровели – 62.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 163 856 пациентов, выздоровели – 161 148, умерли – 2 322. Сейчас из 94 госпитализированных семь человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Отметим, что число госпитализированных выросло впервые за последний месяц.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 2 декабря в нашем регионе заболели 56 человек, а выздоровели – 64. А 1 декабря соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 61 к 53.