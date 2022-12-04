Белгородцам сообщили единый адрес для почтовых отправлений военнослужащим

Письма и посылки участникам СВО и мобилизованным следует отсылать по адресу: 103400, город Москва-400, войсковая часть ХХХХХ (N ВЧ).

Напомним, что жители Белгородской области не раз спрашивали губернатора Вячеслава Гладкова на тему «Куда им писать, чтобы передать весточку сыну/мужу/внуку/брату?»

- Все письма и посылки будут отсортированы и направлены напрямую в войсковые части. Связаться с близкими или отправить им необходимые вещи могут родственники и родные военнослужащих, - сообщает телеграм-канал правительства региона.