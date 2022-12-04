В Белгородской области заработал единый платежный документ для родителей

В тестовом режиме единый платежный документ (ЕПД) внедрен в двух детских садах – д/с комбинированного вида № 16 Белгорода и Сретинском д/с Яковлевского горокруга. Онлайн-оплата услуг («Родительская плата») доступна в информационной системе «Виртуальная школа» в разделе «Платежи».

Система собирает все начисления за услуги в сфере образования (питание, посещение детского сада, детского лагеря, музыкальных занятий и спортивных секций и т.д.) в личном кабинете родителя или законного представителя, а также ведёт учёт платных услуг.

- Обычно как происходит: на каждую услугу дошкольного, школьного и дополнительного образования детей формируется отдельная квитанция, - пояснил первый заместитель губернатора Белгородской области – министр цифрового развития Евгений Мирошников. - А если детей в семье несколько, то такие квитанции выдаются на каждого ребенка по отдельности, что еще более увеличивает их количество. Теперь же создан единый агрегатор платежей в сфере образования, а у родителей появился инструмент учёта и оценки качества оказанных услуг.

Сервис также позволяет сделать процедуру оплаты услуг более прозрачной, упрощает работу с платежными документами, как на стороне плательщика, так и на стороне получателя средств. Планируется, что после успешного тестирования систему запустят во всех дошкольных и школьных образовательных учреждениях региона.