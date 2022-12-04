Белгородская и Тульская области будут сотрудничать в сфере экологии и биотехнологий

Белгородская и Тульская область договорились о научно-технологическом сотрудничестве. В рамках подписанного соглашения Белгородский НОЦ «Инновационные решения в АПК» и «ТулаТЕХ» договорились обмениваться накопленным опытом, реализовывать совместные проекты, проводить семинары и конференции, освещающие деятельность научно-образовательных центров мирового уровня, а также содействовать развитию кадрового потенциала.

- Это первый опыт сотрудничества в таком формате с другими научно-образовательными центрами для нашего региона. Данное соглашение позволит нам расширить горизонты возможностей и в перспективе принесет пользу не только Белгородской и Тульской областям, но и всей стране, – отметил заместитель министра экономического развития и промышленности области – начальник департамента инвестиций и инноваций Максим Гусев, поставивший подпись под соглашением от имени Белгородского НОЦ.

Основными направления сотрудничества станут экология и биотехнологии: в Белгороде разработками в этом направлении занимаются научно-производственные платформы «Рациональное природопользование» и «Биотехнологии», а в Туле – направление деятельности «Экологический мониторинг. Передовые биотехнологии – ЭКОБИОтех». На сегодняшний момент в портфеле проектов белгородского НОЦ 17 проектов, затрагивающих данную актуальную для страны тематику. Всего в рамках НОЦ «Инновационные решения в АПК» реализуются 52 проекта, а его участниками являются 80 научных организаций, вузов и индустриальных партнеров.