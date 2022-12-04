Под обстрел ВСУ попал белгородский поселок Красный

Под очередной обстрел со стороны Украины 4 декабря попал поселок красный Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших при обстреле поселка Красного Шебекинского городского округа нет. Выбиты окна и посечена крыша в двух частных домовладениях и одной хозпостройке. Оперативные службы продолжают подомовой обход, - написал глава региона в телеграм-канале.

Напомним, сегодня также в результате обстрела села Тишанка Волоконовского района снарядом разрушено нежилое здание, повреждения есть на линиях газоснабжения и электроснабжения к данному домовладению.