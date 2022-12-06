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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 9:11

Белгородец может сесть на три года за сломанную челюсть

Задержанный не нашел лучшего аргумента в споре с приятелем, чем кулак
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Когда словесные аргументы закончились, подозреваемый пустил в ход кулаки.

Когда словесные аргументы закончились, подозреваемый пустил в ход кулаки.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Сообщение о пострадавшем со сломанной челюстью в полицию поступило из медучреждения Белгорода. Правоохранители установили, что житель областного центра пострадал во время потасовки с приятелем.

Личность подозреваемого установили и доставили его в отдел полиции.

По предварительным данным, после совместного распития горячительных напитков, приятели устроили спор во дворе многоквартирного дома. А когда словесные аргументы закончились, подозреваемый пустил в ход кулаки. Согласно медзаключению, здоровью потерпевшего нанесен вред средней тяжести.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Белгородец может лишиться свободы на срок до трех лет.