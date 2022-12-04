Белгородские гандболисты потерпели разгромное поражение в Волгограде

Белгородцы потерпели самое болезненное поражение в текущем розыгрыше. Фото со страницы ГК "Каустик" в VK.

Вчера, 3 декабря, в Волгограде состоялся матч чемпионата России по гандболу в высшей лиге среди мужских команд. Местный «Каустик» принимал белгородский «Технолог-Спартак». Исход встречи был предрешен уже после первого тайма, когда хозяева добились перевеса в 13 мячей. К чести наших парней стоит сказать, что они не рассыпались окончательно. Итог – 47:30 в пользу «Каустика». Это самое болезненное поражение белгородцев в текущем розыгрыше. Предыдущий антирекорд (-12) был установлен в Москве во встрече с «МССУОР № 2-Академией» (27:39).

В ТОП-3 результативных игроков белгородской команды вошли – Виталий Стрельников (девять очков), Никита Бабкин (семь) и Никита Дугушкин (четыре).

После вчерашнего игрового дня с 12 баллами «Технолог-Спартак» занимает пятое место. У лидирующего «Каустика» 20 очков. Далее идут – ГК «Воронеж» (16), подмосковные «Чеховские медведи-2» (15) и «МССУОР № 2-Академия» (13). Сегодня, 4 декабря, белгородцы сыграют повторный матч в Волгограде. Начало матча в 12:00.