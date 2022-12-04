Под обстрел ВСУ 4 декабря попало белгородское село Тишанка

При обстреле Тишанки никто не пострадал. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины села Тишанка Волоконовского района. По предварительной информации, никто не пострадал. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

- Снарядом разрушено нежилое здание, повреждения есть на линиях газоснабжения и электроснабжения к данному домовладению. Оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия, - сообщил Вячеслав Гладков.