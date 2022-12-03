2322-й пациент умер от коронавируса в Белгородской области

Сейчас из 92 госпитализированных семь человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один пациент стал жертвой COVID-19. Это жительница Губкинского горокруга 1971 года рождения, проходившая лечение на базе Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского. За это же время 56 человек заболели, а выздоровели – 64.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 163 798 пациентов, выздоровели – 161 086, умерли – 2 322. Сейчас из 92 госпитализированных семь человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 1 декабря в нашем регионе заболели 53 человека, а выздоровел – 61.