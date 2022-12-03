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НовостиОбщество3 декабря 2022 12:28

Каток в центральном парке Белгорода заработает вечером 3 декабря

Ледовые дорожки подготовили раньше запланированных сроков
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: телеграм-канал Валентина Демидова.

фото: телеграм-канал Валентина Демидова.

Исполняющий обязанности мэра областного центра Валентин Демидов рассказал в телеграм-канале, что покрытие на ледовых прогулочных дорожках в центральном парке Белгорода подготовили раньше, чем планировали.

Уже в субботу, 3 декабря, с 17-00 можно будет кататься.

- Приходите! Прокат коньков работает. Вход бесплатный, - написал Демидов.

Градоначальник также отметил, что в этом году для подготовки катка не привлекали сторонни подрядчиков и не тратили дополнительные средства. Ледовое полотно удалось обустроить силами Белгорблагоустройства. Демидов написал, что доволен результатом и пожелал белгородцам спокойных выходных.