Каток в центральном парке Белгорода заработает вечером 3 декабря

фото: телеграм-канал Валентина Демидова.

Исполняющий обязанности мэра областного центра Валентин Демидов рассказал в телеграм-канале, что покрытие на ледовых прогулочных дорожках в центральном парке Белгорода подготовили раньше, чем планировали.

Уже в субботу, 3 декабря, с 17-00 можно будет кататься.

- Приходите! Прокат коньков работает. Вход бесплатный, - написал Демидов.

Градоначальник также отметил, что в этом году для подготовки катка не привлекали сторонни подрядчиков и не тратили дополнительные средства. Ледовое полотно удалось обустроить силами Белгорблагоустройства. Демидов написал, что доволен результатом и пожелал белгородцам спокойных выходных.