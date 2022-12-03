Губернатор вместе с семьей возложил цвет к могиле неизвестного летчика в Белгороде. Фото: соцсети Вячеслава Гладкова.

Вячеслав Гладков поделился на странице в соцсети, что вместе с семьей возложил цветы к могиле безымянного советского летчика, погибшего в 1943 году.

- Во время боев за Белгород жители слободы Пушкарное увидели падающий самолет. Трое школьников – Николай Парфёнов, Анатолий Минаков и Иван Москалёв – не побоялись пойти к обломкам. Обнаруженное тело летчика они похоронили в лесу. К сожалению, документы воина были сильно повреждены, поэтому имя павшего героя осталось неизвестным, - написал губернатор.

Глава региона также отметил, что в прошлом году добираться к памятнику приходилось по грязи. На сегодняшний день территория у мемориала благоустроена. Теперь к памятнику ведут широкие бетонные ступени, сделан удобный подъезд и парковка.

- В ближайших планах у мэрии города добавить освещение и проложить терренкур в урочище. Но самое главное для нас, взрослых, - передать память о павших героях, чье имя осталось неизвестно, нашим детям. Приводите своих детей и рассказывайте им о подвиге неизвестного героя! Великая честь и память павшим героям! Мы помним каждого и гордимся ими! – подчеркнул Вячеслав Гладков.