Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 декабря 2022 10:32

В Белгородской области ученики 1-4 классов всех школ получат 73 тысячи сладких подарочных наборов

В подарочном наборе – 99 видов кондитерских изделий
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Каждый подарок весит более 1,8 кг.

Каждый подарок весит более 1,8 кг.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение о том, что ученики с первого по четвертый класс во всех школах региона получат новогодние подарки. На закупку сладостей для детей из областного бюджета выделено порядка 63 млн рублей. В подарочных наборах 99 видов кондитерских изделий, среди которых молочный шоколад, желейные конфеты, вафельные конфеты с начинкой, жевательный мармелад, различные десерты, карамель на палочке, конфеты глазированные, пралине, мягкий грильяж, воздушное суфле и другие сладости. Каждый подарок весит более 1,8 кг.

Подарки уже доставляют в область и скоро из будут раздавать детям.

Воспитанники детских садов тоже получат свои подарки. Администрации муниципалитетов закупили новогодние наборы для дошколят в полном объеме.