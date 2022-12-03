В Белгородской области ученики 1-4 классов всех школ получат 73 тысячи сладких подарочных наборов

Каждый подарок весит более 1,8 кг. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение о том, что ученики с первого по четвертый класс во всех школах региона получат новогодние подарки. На закупку сладостей для детей из областного бюджета выделено порядка 63 млн рублей. В подарочных наборах 99 видов кондитерских изделий, среди которых молочный шоколад, желейные конфеты, вафельные конфеты с начинкой, жевательный мармелад, различные десерты, карамель на палочке, конфеты глазированные, пралине, мягкий грильяж, воздушное суфле и другие сладости. Каждый подарок весит более 1,8 кг.

Подарки уже доставляют в область и скоро из будут раздавать детям.

Воспитанники детских садов тоже получат свои подарки. Администрации муниципалитетов закупили новогодние наборы для дошколят в полном объеме.