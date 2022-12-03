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НовостиОбщество3 декабря 2022 9:43

В Белгородской области новогодние утренники организуют по желанию родителей

Подарки детям уже закупили и скоро начнут раздавать
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Новогодние утренники для белгородских детей организуют по желанию родителей.

Новогодние утренники для белгородских детей организуют по желанию родителей.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время вечернего прямого эфира главу Белгородской области Вячеслава Гладкова спросили, планируется ли в этом году устраивать для детей новогодние утренники. Жительница региона также поинтересовалась, будут ли ребятам давать подарки.

Вячеслав Гладков ответил, что все утренники будут проводиться в случае, если этого захотят родители, а подарки детям уже закупили и скоро начнут их раздавать.

- Утренники в школах и детских садах будут проводиться по решению родителей и после согласования с руководством. Нельзя допускать большого скопления людей по понятным причинам. Если устроить подальше от границы, то автобусы для перевозки детей предоставим. Подарки, конечно, будут. Их уже закупили, - сказал губернатор Вячеслав Гладков.