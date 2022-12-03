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НовостиОбщество3 декабря 2022 7:43

Дети из приграничных территорий Белгородской области отметят Новый год в Москве

Вячеслав Гладков пообещал организовать поездку для 270 ребят
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал организовать поездку для детей из белгородского приграничья в Москву на новогодние каникулы. Для этого с РЖД сформируют специальный поезд. 270 ребят посетят Музей Победы и побывают на Поклонной горе, сходят на столичную новогоднюю елку.

- Я надеюсь, что их поездка останется в сердцах на всю жизнь. Память о великом подвиге советского война, российского воина, тех парней, которые сейчас с оружием в руках, защищают нашу страну, в их сердцах, в сердцах наших детей, будет навсегда, — подчеркнул глава региона.