Вячеслав Гладков: Мы чтим память тех, кто погиб, защищая родину и чье имя неизвестно

Белгородский губернатор почтил память героев в День неизвестного солдата Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Ежегодно с 2014-го 3 декабря в России отмечается памятная дата – День Неизвестного Солдата – в память о российских и советских воинах, погибших во время боевых действиях. Губернатор Вячеслав Гладков почтил память всех неизвестных героев.

- Мы чтим память тех, кто погиб, защищая родину и чье имя неизвестно. Память о них в вечном огне, в мемориальных комплексах, могилах, которые стоят по всей нашей стране. Для нас, взрослых, очень важная задача передать память о них нашим детям. Особенно остро чувствуется эта необходимость сейчас, когда идет специальная военная операция, чувствуется здесь, на Белгородской земле, — сказал глава Белгородской области.