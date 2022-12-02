Житель Белгородской области намеренно повредил чужую «Тойоту»

В полицию Старого Оскола обратилась 37-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что на парковке одного из торговых центров обнаружила на своем автомобиле «Toyota Land Cruiser» повреждения. Общий ущерб, причиненный владельцем, по предварительным подсчетам, составил около 40 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

На место происшествия был направлен участковый уполномоченный полиции. Выяснилось, что автомобиль повредил 35-летний староосколец, который не стал скрываться с места преступления.

По предварительным данным, мужчина перепутал иномарки из-за схожих номерных знаков. Решив припомнить обиды давнему знакомому, он взял металлический предмет и нанес им серию ударов по кузову транспортного средства. Когда к машине подошла женщина, он понял, что ошибся. Мужчина дождался приезда полиции и во всем признался.

В соответствии с ч. 1 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества) злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.