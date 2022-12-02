Свыше 161 тысячи белгородцев победили ковид

Число госпитализированных уменьшается 11-й день кряду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 53 человека заболели, а выздоровел – 61.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 163 742 пациента, выздоровели – 161 022, умер – 2 321. Сейчас из 92 госпитализированных четыре человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Отметим, что число госпитализированных уменьшается 11-й день кряду.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 29 ноября в нашем регионе заболели 48 человек, а выздоровели – 44. А 28 ноября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 42 к 46.