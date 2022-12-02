В Белгородской области завершилось обучение гидов и экскурсоводов

Экскурсоводы получили новые знания и обменялись опытом работы. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Согласно нововведениям в законодательстве, до 1 июля 2023 года всем экскурсоводам и гидам-переводчикам в обязательном порядке необходимо пройти аттестацию. Поэтому управлением по туризму Белгородской области было принято решение провести обучение по программе повышения квалификации «Технология и организация экскурсионных услуг». Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

В программе приняли участие экскурсоводы из каждого муниципального образования Белгородской области. Они получили новые знания, обменялись опытом работы, а также обрели новые полезные знакомства, что будет положительно влиять на развитие туризма в регионе.

Кроме теоретических занятий была и туристическая практика. Так, с целью обмена опыта между регионами состоялась рабочая поездка в Воронежскую и Липецкую области.