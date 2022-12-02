Ранее судимый белгородец сломал ребра своей сожительнице

Обвиняемый нанес сожительнице один удар ножом в область грудной клетки. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Яковлевский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Белгородской области завершил расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 112, п.п. «в», «г» ч. 2 ст. 127, п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека; незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства.

Следствием установлено, что ранее 49-летний судимый обвиняемый, проживал со своей сожительницей в ее частном доме в поселке Яковлево. 11 сентября этого года в ходе совместного употребления алкоголя, между сожителями возник словесный конфликт, во время которого они стали оскорблять друг друга нецензурными выражениями. Разозлившись, мужчина ударил женщину кулаком в грудную клетку, сломав ей несколько ребер.

Утром 30 сентября обвиняемый на почве ревности, вызванной словами женщины, что она уйдет от него к своему бывшему мужу, стал удерживать потерпевшую в доме, ограничивая ей выход на улицу и применяя к ней физическую силу. Кроме того, обвиняемый нанес ей один удар ножом в область грудной клетки.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено прокурором Яковлевского района Белгородской области, уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям – до десяти лет тюрьмы.