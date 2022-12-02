Белгородский губернатор 1 января примет участие в «Забеге обещаний»

Жительница Белгородской области во время прямого эфира 1 декабря спросила у Вячеслава Гладкова, состоится ли 1 января «Забег обещаний». В прошлом году в Белгороде акция прошла успешно, собрав 500 человек. В ней также принял участие губернатор Гладков, поэтому горожане ждут повторения спортивного праздника.

Белгородка обеспокоилась тем, что в первый день следующего года «Забега обещаний» не будет из-за неблагополучной обстановки в области.

Глава региона заверил, что власти не планируют отменять забег. И сам губернатор готовится пробежать дистанцию.

- Надеюсь, что готовитесь и вы. Обязательно побежим 1 января в парке Победы, - ответил Вячеслав Гладков.

Напомним, в прошлом году белгородцы пробежали 2022 метра, в этом, соответственно, дистанция увеличится на 1 метр. Каждый участник получил карточку, на которой можно было написать желание. Губернатор тогда написал: «За счастье всех и каждого жителя Белогорья!».