Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 декабря 2022 9:57

Губернатор рассказал, кто будет покупать обмундирование для белгородских ополченцев

Белгородцы предположили, что все придется приобретать за свой счет
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Жители Белгородской области обеспокоились тем, что ополченцам придется за свой счет приобретать обмундирование, аптечки и рюкзаки. Об этом во время прямого эфира 1 декабря они спросили у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

- У нас в области создается ополчение, уже начались занятия. Вопрос: кто будет финансировать приобретение оружия, обмундирования, амуниции, медикаментов? Или ополченцам нужно будет покупать аптечки, рюкзаки и все остальное за свой счет? – спросил главу региона местный житель.

Вячеслав Гладков успокоил и отметил, что добровольцам в этом вопросе помогут.

- Если вы вошли в состав территориальной обороны, думаю, вам уже сказали, что приобретать будем мы. Конечно, будем помогать. Не переживайте, - ответил губернатор.