Губернатор рассказал, кто будет покупать обмундирование для белгородских ополченцев

Жители Белгородской области обеспокоились тем, что ополченцам придется за свой счет приобретать обмундирование, аптечки и рюкзаки. Об этом во время прямого эфира 1 декабря они спросили у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

- У нас в области создается ополчение, уже начались занятия. Вопрос: кто будет финансировать приобретение оружия, обмундирования, амуниции, медикаментов? Или ополченцам нужно будет покупать аптечки, рюкзаки и все остальное за свой счет? – спросил главу региона местный житель.

Вячеслав Гладков успокоил и отметил, что добровольцам в этом вопросе помогут.

- Если вы вошли в состав территориальной обороны, думаю, вам уже сказали, что приобретать будем мы. Конечно, будем помогать. Не переживайте, - ответил губернатор.