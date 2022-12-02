В Белгородской области с 1 декабря тарифы на слуги ЖКХ выросли в среднем на 8,8%

Плановая индексация тарифов на коммунальные услуги в Белгородской области с 1 декабря существенно ниже установленного Правительством РФ для региона предельного индекса 11% (9%+2%). Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Традиционно суммы в платежках за комуслуги меняются с 1 июля. Но в текущем году в связи с необходимостью компенсировать рост цен на материалы и комплектующие для обеспечения безаварийной работы и обновления инфраструктуры ЖКХ, индексация проводится второй раз. В следующий раз она пройдёт только в июле 2024 года. Более полутора лет тарифы изменяться не будут.

Максимально допустимый рост платежа за коммунальные услуги для жителей Белгородской области составляет 9,7% (Старооскольский городской округ), но в среднем повышение платежа за коммунальные услуги с учетом установленных тарифов для жителей всех муниципалитетов не превысит 9%.

Среднее увеличение тарифов по каждой услуге с 1 декабря составит: теплоснабжение – 9,26%; природный газ – 8,37%; холодное водоснабжение – 8,32%; горячее водоснабжение – 8,95%; водоотведение – 8,28%; электроэнергия – 8,89%; услуги регионального оператора за вывоз ТКО – 8,8%.

Также в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 28.11.2022 № 704-пп изменен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. С 1 января 2023 года он составит для многоквартирных домов, имеющих лифтовое оборудование - 10,01 рублей на 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения, а для многоквартирных домов без лифтового оборудования – 9,79 рублей на 1 кв. м.

Отметим, что индексация тарифов на коммунальные услуги с 1 декабря произошла во всех российских регионах. Так, к примеру, в Курской области, стоимость совокупного платежа поднимется на 11%, в Орловской области от 9% до 11,2%, в Ивановской области платежи граждан увеличатся от 11% до 13%, в республике Дагестан – 12,8%. Уровень допустимого повышения определяется исходя из прогноза среднегодового роста цен.