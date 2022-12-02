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НовостиОбщество2 декабря 2022 8:54

Губернатор Гладков опроверг наступление ВСУ на Белгород 10 декабря

Глава региона назвал такую информацию фейком
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» у главы Белгородской области спросили, правда ли, что 10 декабря ВСУ готовят наступление на Белгород. Белгородка была обеспокоена тем, как быть местным жителям, и что будет с горожанами в случае нападения.

Вячеслав Гладков заявил, что подобное сообщение – лишь очередной фейк и запугивание со стороны Украины.

- У нас это происходит с марта 2022 года (сообщения о наступлении на Белгородскую область – прим. ред.). Каждую неделю целенаправленно украинские агентства запугивают, но у них ничего не получится. Конечно, это фейк, - сказал губернатор.