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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 8:00

В Белгородской области пенсионер на «Хендэ» сбил пешехода

ДТП произошло в Губкине
Алексей СЕРГУНИН
ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке ул. Пролетарская - ул. Чайковского.

ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке ул. Пролетарская - ул. Чайковского.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, вчера, 1 декабря, около 6:20 на нерегулируемом перекрестке ул. Пролетарская - ул. Чайковского в Губкине 64-летний водитель, управляя автомобилем «Хендэ Солярис», двигался в направлении ул. Комсомольской. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Мужчина наехал на 65-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области в столкновении «Ниссана» и «Жигулей» пострадала 15-летняя девушка.