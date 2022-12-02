Белгородские елки охраняют от браконьеров

Размер штрафа за незаконную вырубку ели колеблется от трех до 300 тысяч рублей. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгородской области охране и защите лесного фонда уделяют особое внимание. В настоящее время основной акцент направлен на охрану хвойных насаждений, так как во время подготовки к новогодним праздникам особенно часто фиксируются правонарушения, связанные с незаконной рубкой. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно ст. 8.28 ч.1 КоАП РФ за незаконную рубку деревьев предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа колеблется от трех до 300 тысяч рублей.

Важно, что уплата штрафа не освобождает от возмещения ущерба за совершённое деяние. При этом если сумма ущерба, причинённого лесным насаждениям, превысит пять тысяч рублей, наступает уголовная ответственность за совершенную незаконную рубку.

Сообщить о незаконной рубке лесных насаждений или незаконной перевозке древесины можно в региональную диспетчерскую службу министерства природопользования Белгородской области по круглосуточному телефону 8 (4722) 33-66-97 или по бесплатному номеру телефона Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.