19-летнюю белгородку будут судить за выдуманное изнасилование

При помощи видеозаписей с камер наблюдения выяснился обман подозреваемой. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

Валуйский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Белгородской области завершил расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства.

Следствием установлено, что 21 сентября этого года между 19-летней жительницей Валуек и ее молодым человеком произошел конфликт на почве ревности. Девушка решила подтолкнуть возлюбленного к примирению и возобновлению отношений. С этой целью она сообщила ему, а в последующем написала заявление в правоохранительные органы, что на улице ее изнасиловали неизвестные мужчины.

В ходе проверочных мероприятий девушка показала место, где находились «злоумышленники» и место предполагаемого преступления. Полученные видеоизображения с камер наружного видеонаблюдения опровергли информацию заявителя о совершенном в отношении нее преступлении. Свой поступок она объяснила ссорой с другом и желанием получить от него поддержку.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено Валуйским межрайонным прокурором, уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до двух лет тюрьмы.