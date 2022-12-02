Белгородские волейболисты прервали серию из четырех поражений

Павел Тетюхин набрал 14 очков. Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

В рамках 10-го тура мужской волейбольной Суперлиги ВК «Белогорье» встречался в Сосновом Бору с «Динамо-ЛО». После серии из четырех поражений кряду наши парни опустились на девятое место, а потому дабы не усугубить ситуацию, нужно было возвращаться на победную тропу. Да и «Динамо-ЛО» явно не чета обоим «Зенитам», московским одноклубникам или новосибирскому «Локомотиву».

Тем не менее, борьба получилась куда ожесточеннее, чем ожидалось. Лишь во второй партии перевес «львов» оказался более двух очков (25:22), а первую и третью они выиграли с одинаковым счетом 31:29. Более того, стартовый отрезок первого сета прошел при полном преимуществе хозяев – 9:2. Но белгородцы смогли выправить ситуацию, добившись волевого успеха.

- Соперник особо ничем не удивил. Что от них ждали, к чему готовились, то и было. Тот план на игру, как с ребятами договаривались, он и сработал в итоге, - подытожил старший тренер «Белогорья» Сергей Брусенцев. - В целом игра получилась яркой, интересной для болельщиков, но неровной. Хорошо, что в нужные моменты защита сыграла, блоком смягчали, добили доигровочные мячи. Хорошо, что выиграли, и с нас свалился пресс неудачных последних игр. Думаю, теперь команда более уверенно начнет играть, а перед выездом в Кемерово это очень важно. Ну, и своих прямых, так скажем, конкурентов обыграли в прямой игре, что тоже немаловажно.

В ТОП-3 результативных игроков белгородского клуба вошли - Мохамед Аль Хачдади (26 очков), Павел Тетюхин (14), Георгий Заболотников (10).

После девяти туров лидирует питерский «Зенит» (26 очков). У казанских одноклубников 25 баллов. У московского «Динамо» - 23. У «Белогорья» (15) восьмое промежуточное место. Теперь 11 декабря наши парни сыграют в Кемерово с «Кузбассом» (11-е место, 11 очков).