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НовостиОбщество2 декабря 2022 5:28

Белгородские школьники могут проверить свои знания по безопасному поведению в интернете

Олимпиада началась 29 ноября и продлится до 26 декабря
Алексей СЕРГУНИН

Участвовать в ней могут учащиеся 1-9 классов из всех регионов. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Интерактивные задания онлайн-состязания помогут детям получить навыки безопасного поведения в интернете, эффективного использования его ресурсов, а также грамотной профилактике сетевых правонарушений – от фишинга и вирусов до мошенничества, в том числе при онлайн-покупках. Олимпиада проверяет логическое мышление, обучает рациональному поведению при использовании гаджетов, браузеров и поисковиков, а также этике общения в соцсетях и мессенджерах.

Каждый участник, решивший все задания олимпиады, получит, в зависимости от количества набранных баллов, диплом победителя, похвальную грамоту или сертификат участника. Учителя получат благодарственные письма.