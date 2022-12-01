В Юго-Западном районе Белгорода построят новую школу на 1100 мест

На территории школы будут размещаться старшая и начальная школы, спортивный центр и научный хаб. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Белгороде появится новая школа на 110 мест. На территории будут размещаться старшая и начальная школы, спортивный центр и научный хаб. Все объекты объединит рекреационная зона с амфитеатром и сценическим пространством. Над одноэтажным рекреационным центром предусмотрена озелененная эксплуатируемая кровля с возможностью проведения занятий на открытом воздухе.

Как сообщается на сайте регионального правительства, строительство нового микрорайона Жемчужина запланировано в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов. На реализацию проекта одобрено 2,23 млрд рублей в 2022-2023 годах.

На сегодняшний день уже выполнены работы по проектированию инженерный сетей и внутриквартальных дорог с ливневой канализацией. А также заключены и авансированы договоры на технологические подключения к сетям теплоснабжения и электроснабжения, и на строительно-монтажные работы по сетям водоснабжения и водоотведения.