Белгородцев приглашают на благотворительную ярмарку игрушек

Общественная организация «Святое Белогорье против детского рака» приглашает жителей и гостей города на большую ярмарку игрушек. Здесь любую понравившуюся игрушку: куклу, машинку, конструктор, настольные игры, пазлы – можно будет обменять на пожертвование. Основная задача ярмарки - собрать средства на помощь детям с онкозаболеваниями.

- На нашей ярмарке вы сможете найти игрушку на любой вкус и увлечение. Ваш ребенок точно останется доволен, а игрушка получит вторую жизнь. Отличная возможность сделать доброе дело и порадовать своих детей, - говорит организатор мероприятия Татьяна Шаповалова.

Когда: 3 декабря с 10.00 до 16.00

Где: в Центре психологической поддержки и реабилитации детей с онкозаболеваниями (г. Белгород, ул.Архиерейская, 8).

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