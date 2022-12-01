Экипаж атомной подводной лодки «Белгород» 1 декабря отмечает день рождения

фото: телеграм-канал Валентина Демидова.

Валентин Демидов на странице в соцсети поздравил экипаж атомной подводной лодки «Белгород» с 7-м день рождения. Чиновник отметил, что это знаковое событие для областного центра.

В этом году в День подъема флага – день, когда подлодка официально вошла в состав военно-морского флота России, между администрацией и экипажем официально было подписано соглашение о шефском сотрудничестве.

На протяжении семи лет с экипажем Белгород связывают партнерские и дружеские отношения.

- Мы обменивались делегациями, принимали участие в праздновании Дня экипажа, церемонии спуска лодки на воду. Моряки-подводники были почетными гостями на мероприятиях, посвященных Дню освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. От всей души поздравляю командование и весь экипаж атомной подлодки с днём рождения! Пусть в вашей непростой службе помогает фортуна. Желаю вам крепкого здоровья и стойкости духа. Пусть число погружений всегда равняется количеству всплытий! – Валентин Демидов.