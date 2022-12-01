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НовостиОбщество1 декабря 2022 12:53

В Белгороде изменится схема движения на пересечении улиц Губкина и Красноармейская

Дорожные знаки и разметку уже заменили
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгороде поменялась схема движения на перекрестке Губкина - Красноармейская. фото: телеграм-канал мэрии Белгорода.

В Белгороде поменялась схема движения на перекрестке Губкина - Красноармейская. фото: телеграм-канал мэрии Белгорода.

Мэрия Белгорода сообщила об изменении схемы движения на пересечении улиц Губкина и Красноармейская по направлению движения с улицы Губкина.

Теперь новая схема выглядит так: «две полосы прямо – одна налево» вместо «одна полоса прямо – две налево». Такое решение было принято исходя из анализа пропускной способности перекрестка.

Дорожники уже заменили знаки и разметку. В администрации областного центра просят быть внимательными при движении в этом направлении.