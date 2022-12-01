Каток в Центральном парке Белгорода будет бесплатным, как и в прошлом году

В прокате будет больше 200 пар коньков. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Исполняющий обязанности мэра Белгорода Валентин Демидов рассказал о подготовке катка в парке Ленина к зимнему сезону. Специалисты уже установили бортики по краям ледовых дорожек и приступили к заливке. Работать будут поэтапно. Чтобы создать покрытие нужного качества, потребуется несколько десятков слоев.

- В бетонном основании проложены трубы, по которым циркулирует 15 тысяч литров этиленгликоля. Специальная установка доводит жидкость до нужной температуры -10 градусов. Благодаря этому удается обеспечить нужное качество ледового покрытия и его стойкость к перепадам температур, - рассказал Демидов.

Напомним, общая протяженность ледовых маршрутов в парке 400 метров, а площадь катка составляет 1 400 квадратных метров.

Валентин Демидов отметил, что, как и в прошлом году, вход на каток останется бесплатным. А в прокате будет больше 200 пар коньков.