В Центре Белгорода появится общественно-деловое пространство

Фасады зданий будут белого цвета. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Вячеслав Гладков во время большой пресс-конференции на прошлой неделе рассказал о планах преобразования центральной части. По словам губернатора, «белый квартал» должен стать местом притяжения горожан.

- Мне хочется, чтобы это был Центральный парк, чтобы улица 50-летия Белгородской области по-другому заиграла. Там не будет жилья. Там будут другие активности, – отметил глава региона.

В планах сделать вход в квартал со стороны Свято-Троицкого бульвара местом проведения различных мероприятий. Здесь разместятся многофункциональный концертный зал на 500 мест с эксплуатируемой зеленой кровлей, камерная событийная площадь с амфитеатром, а также выставочное пространство с сувенирным магазином и инфопунктом.

Согласно проекту, будет создана зона офисов и стрит-ритейла, которая представляет собой высокоплотную застройку небольшими зданиями. Фасады зданий выполнят в белом цвете, символизирующем меловые горы.