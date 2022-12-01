Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 декабря 2022 9:37

В Белгородской области пострадавшему от обстрела подростку не выплатили компенсацию

Его направят на реабилитацию в санаторий
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Пострадавшего подростка отправят на реабилитацию.

Пострадавшего подростка отправят на реабилитацию.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Во время прямого эфира к губернатору обратилась мать ребенка, пострадавшего при обстреле села Солохи. Пропуская других детей в укрытие, мальчик скрыться не успел и его ранило. Женщина пожаловалась, что в различных инстанциях, куда она обращалась, им отказали в выплатах и в реабилитации в санатории.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ребенка отправят в санаторий. А выплачивать ли семье денежную компенсацию, будут решать врачи.

- Мы сделаем все, что обещали. Министр здравоохранения Андрей Иконников уже связался с вами по поводу санатория. Называйте дату, и мы отправим ребенка. По поводу ранения – компенсацию выплачиваем только при среднем и тяжелом ранении. Тут все зависит от врачебной комиссии, после нее выплата производится мгновенно, - сказал глава Белгородской области.