В Белгородской области пострадавшему от обстрела подростку не выплатили компенсацию

Пострадавшего подростка отправят на реабилитацию. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Во время прямого эфира к губернатору обратилась мать ребенка, пострадавшего при обстреле села Солохи. Пропуская других детей в укрытие, мальчик скрыться не успел и его ранило. Женщина пожаловалась, что в различных инстанциях, куда она обращалась, им отказали в выплатах и в реабилитации в санатории.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ребенка отправят в санаторий. А выплачивать ли семье денежную компенсацию, будут решать врачи.

- Мы сделаем все, что обещали. Министр здравоохранения Андрей Иконников уже связался с вами по поводу санатория. Называйте дату, и мы отправим ребенка. По поводу ранения – компенсацию выплачиваем только при среднем и тяжелом ранении. Тут все зависит от врачебной комиссии, после нее выплата производится мгновенно, - сказал глава Белгородской области.