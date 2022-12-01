Вячеслав Гладков: для белгородских военнослужащих отменят штрафы и увеличат сроки обязательств по договорам ИЖС

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в соцсети о решении по отмене штрафных санкций и продлению сроков обязательств по договорам областной программы ИЖС.

- Ее участники переживают, что из-за непростой оперативной обстановки не успеют выполнить работы в заложенные программой сроки. Принял решение - на время проведения СВО отменяем штрафные санкции тем, кто не успевает, и продлеваем сроки строительства также на период проведения СВО,- подчеркнул губернатор.

Гладков пояснил, что самим военнослужащим, или членам их семей, с которыми они проживают, необходимо написать заявление руководству БИКа, и сроки обязательств по каждому договору по возможности будут изменены. Такая же возможность предусматривается и для всех, кто проживает на приграничных территориях.